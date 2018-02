Empresas correm para fazer IPO na B3 em abril

As empresas na fila para abrir capital na Bolsa brasileira, a B3, em abril, com os dados do quarto trimestre do ano passado, estão correndo para preparar a documentação para o pedido de registro de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) até o fim deste mês. RiHappy, que já tem o prospecto protocolado, virá no fim de março. Os demais nomes, como Hapvida, Saneago, Codemig, Almeida Jr, Banco Inter e uma subsidiária da JHSF também almejam uma oferta antes do período eleitoral. A maioria deve escolher o mês de abril. A volatilidade externa que assustou o mercado recentemente trouxe algum ajuste nos preços desejados pelas candidatas à abertura de capital. Essa redução, contudo, foi pequena e não fez nenhuma empresa desistir de seus planos. Nem mesmo a suspensão da oferta inicial da Blau Farmacêutica na semana passada, por falta de demanda, desanimou essas companhias.

