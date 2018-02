Empresas de benefícios reforçam aposta no canal bancário

Empresas de benefícios têm recorrido aos bancos para diversificar seus canais de venda. A Ticket selou parceria com o banco Pine e passa a oferecer a partir deste mês seus produtos às mais de 650 empresas atendidas pela instituição. Além dos bancos, mira seguradoras e corretoras de seguros. Já a Alelo, de Bradesco e Banco do Brasil, estaria conversando com a Caixa Econômica Federal sobre uma parceria que pode marcar sua entrada no setor de benefícios.

