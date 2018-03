Empresas do setor elétrico miram ofertas subsequentes de ações

Coluna do Broadcast

Um grupo de empresas do setor elétrico estaria atento para a possibilidade de acessar o mercado de capitais em 2017, via ofertas subsequentes de ações (follow on). Além de Cemig, que precisa ordenar sua estrutura financeira, estariam avaliando essa possibilidade Copel e Eneva.

Interesse

A percepção de fontes de mercado é de que o investidor está com apetite alto no setor energético, movimento que cresceu após a compra da CPFL pela chinesa State Grid. Isso porque muitos investidores que aderiram à Oferta Pública de Aquisição (OPA) feita pelos chineses precisariam, agora, recompor seus portfólios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a @colunadobroad no Twitter