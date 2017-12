Empresas envolvidas na Lava Jato buscam due diligences para fornecedores

Empresas citadas na Operação Lava Jato estão se movimentando para introduzir processos de due diligence – investigação – nas compras feitas com fornecedores, para avaliar a saúde financeira e legal dessas contrapartes. Trata-se de uma precaução e também de uma busca por recobrar a credibilidade junto ao mercado. A ideia veio da empreiteira Camargo Correa, que implementou um processo de diligência amplo com fornecedores. As estratégias de sobrevivência adotadas pela Camargo Correa, após a crise de credibilidade que se instaurou com a Lava Jato, tem sido olhada com lupa. A companhia foi a primeira a firmar acordo de leniência com o Ministério Público Federal (MPF) e foi célere na venda de ativos bilionários.

