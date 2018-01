Empresas já sondam mercado para captações com debêntures em 2017

As companhias estão sondando o mercado para, eventualmente, voltarem a captar via debêntures tradicionais em 2017, e não mais incentivadas, como ocorreu neste ano. Operadores que compram e vendem esses papéis dizem terem sido consultados por empresas que queriam saber a que nível suas debêntures estão sendo negociadas. Esse é um dos parâmetros que as companhias usam para avaliar o custo de novas captações. Um ponto interessante é que as consultas vêm não só de empresas de primeira linha, mas também daquelas com crédito mais arriscado.

Siga a @colunadobroad no Twitter