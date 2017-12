Empresas querem manter hackers distantes, mas minoria vê dados protegidos

Coluna do Broadcast

As empresas querem manter os hackers à distância, mas apenas a minoria confia em seus sistemas de proteção. Para 94% dos profissionais de tecnologia da informação, sinônimo de segurança é manter usuários não autorizados fora de suas redes, conforme pesquisa da empresa de segurança digital Gemalto. Ao mesmo tempo, no entanto, 65% não confiam plenamente que suas informações estariam seguras se sofressem um ataque, ao passo que 68% admitem que usuários não autorizados podem acessar suas redes. A pesquisa ouviu 1.050 tomadores de decisão do setor de TI em todos os continentes.

Siga a @colunadobroad no Twitter