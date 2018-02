Empresas reconhecem que falta habilidade para líder executar estratégias

Apesar de as empresas reconhecerem que a prioridade interna deveria ser o desenvolvimento de líderes para a promoção de mudanças estratégicas, apenas 23% delas disseram que estão confiantes de que seus executivos possuem capacidade de liderança para executar suas estratégias, segundo pesquisa da Korn Ferry. E somente 18% das companhias confiam que sua equipe de comando demonstra ter as atitudes necessárias para cumprir, com êxito, as prioridades estratégicas de cada negócio.

Siga a @colunadobroad no Twitter