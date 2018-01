Empresta capital é premiada como instituição financeira sustentável

A EMPRESTA Capital foi premiada pela revista inglesa World Finance Banking Awards como a instituição brasileira mais sustentável do País em 2017. Especializada em microcrédito, a instituição financia projetos de eficiência energética, água e adubo, visando a reduzir impacto social e custos para as empresas. A EMPRESTA Capital tem à frente o presidente da Associação Brasileira das Sociedades de Microcrédito (ABSCM), Ricardo Assaf. Com carteira de 11 mil clientes, a instituição viu crescer em 38% as operações de crédito nos últimos seis meses.

Siga a @colunadobroad no Twitter