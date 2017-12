Na onda de otimismo do mercado de renda variável, a Eneva, ex-MPX e hoje nas mãos do fundo Cambuhy e do BTG Pactual, prepara uma oferta subsequente de ações (follow on). No ano, as ações da companhia sobem mais de 16%. Procurada, a Eneva diz que não comenta rumor de mercado.

