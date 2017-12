Em um momento em que os grandes bancos de varejo ainda encolhem a oferta de empréstimos no Brasil, no segmento de cooperativas, os números seguem em crescimento. O Sicoob, maior sistema de cooperativas financeiras do País, viu seus ativos subirem 20,7% no terceiro trimestre, chegando a R$ 89,4 bilhões ante um ano. A carteira de crédito alcançou R$ 40,7 bilhões, alta de 8,4%.

