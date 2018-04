Entidades de ensino chegam a acordo e vão ao Planalto por Criança Feliz

Arquivada a denúncia contra o presidente Michel Temer, a agenda positiva do governo vai contar com um reforço. Entidades do setor de educação superior, a Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) e o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), chegaram a um acordo com o governo e vão ao Palácio do Planalto no próximo dia 28 de agosto assinar termo de cooperação sobre o Programa Criança Feliz, capitaneado pela primeira-dama, Marcela Temer. A parceria trata da formação de professores e visitadores. (Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter