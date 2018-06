Esfria procura por cursos universitários ligados à preservação ambiental

O interesse de estudantes por cursos ligados à área ambiental tem arrefecido no Brasil, segundo levantamento do Quero Bolsa. Em alta no início da década, cursos de Gestão Ambiental e Engenharia Ambiental registraram aumento de 20% e 30,9%, respectivamente, no número de ingressantes entre 2010 e 2013. Já de 2014 a 2016, as matrículas nos mesmos cursos tiveram recuo de 21,5% e 30,3%. Por outro lado, Agronomia, voltada ao setor do agronegócio e não exclusivamente às relações do homem com a natureza, registrou crescimento de 70,3% no total de ingressantes nos sete anos apurados pelo levantamento.//DAYANNE SOUSA

