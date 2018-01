Espaço de co-inovação do Bradesco recebe seus primeiros habitantes

Coluna do Broadcast

O espaço de co-inovação do Bradesco recebeu seus primeiros habitantes. Batizado de “inovaBra habitat”, abriga nomes como Semantix, Algoo, Ewally, Nuveo, Nexodata, R3, Microsoft, Quantum4 e Claro, além de empresas em que o banco é sócio, como a Alelo, gestora de benefícios corporativos. Até 6 de fevereiro, quando ocorre o lançamento oficial do espaço, outras 100 empresas terão se juntado ao grupo.

Disrupt. Com foco em tecnologias disruptivas, o inovaBra habitat está localizado entre as ruas Angélica e Consolação. Serão 22 mil m² à disposição das startups, divididos em dez andares, um auditório para 180 pessoas, sky lounge, fora uma agência do Bradesco sob medida para o atendimento às novatas.

