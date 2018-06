Espaços vagos diminuem em galpões logísticos de São Paulo

A taxa de vacância do mercado de condomínios logísticos de São Paulo caiu 0,4 ponto porcentual de março para abril e encerrou o mês em 21,3%, em reflexo das expectativas positivas para a economia até aquele mês. A quantidade de áreas locadas superou as áreas devolvidas em 47,7 mil m² em abril. O destaque foi a região de Barueri, na grande São Paulo, respondendo por 26,4 mil m² do total absorvido no mês, de acordo com dados da consultoria imobiliária Cushman & Wakefield.

Aluguel estável .O preço médio pedido para locação manteve-se praticamente estável, passando de R$ 19,46 por m² ao mês, em março, para R$ 19,48 por m² ao mês em abril. Não houve entrega de novos empreendimentos em abril, porém o novo estoque previsto até o final do segundo trimestre deve ultrapassar os 110 mil m². //CIRCE BONATELLI

