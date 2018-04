Estrangeiras olham seguradora mineira Pottencial, mas preço afasta

As estrangeiras Swiss Re Corporate Solutions e Axa já analisaram a seguradora mineira Pottencial, especializada no ramo de garantia, para uma eventual aquisição. Pesa contra, entretanto, o preço exigido, que seria da ordem de R$ 1,5 bilhão. Com R$ 200 milhões em prêmios emitidos no primeiro semestre e cerca de R$ 100 milhões em patrimônio líquido, há quem diga que a operação não valha nem metade do valor requerido. A mineira tenta vender toda a sua operação ou parte dela, em um negócio assessorado pelo Credit Suisse.

A suíça Swiss Re teria descartado a compra da Pottencial ou uma eventual joint venture, uma vez que ainda digere a parceria com a Bradesco Seguros em grandes riscos. Já a Axa ainda avalia o ativo. Procuradas, Swiss Re, Axa e Pottencial não comentaram.

