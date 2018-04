Estrangeiros gastam 25% mais com aluguel de carros no Brasil

Os turistas estrangeiros aumentaram os gastos em 25,1% com carros alugados no Brasil no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento realizado pela Rentcars.com. Os dados mostram ainda que os americanos (26%) lideram o ranking de turistas internacionais que mais gastaram com locação de veículos no Brasil, seguidos por argentinos (22%), britânicos (7%), portugueses (6%) e chilenos (5%). As cidades com maior procura pelos estrangeiros na hora de alugar um veículo foram Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Recife e Salvador.