Even vende quase 100% de empreendimento em uma semana em Porto Alegre

A incorporadora Melnick Even, joint venture da paulista Even no Rio Grande do Sul, entregou um resultado de vendas em um lançamento que há tempos não se via no mercado imobiliário, um dos mais atingidos pela crise no Brasil. Localizado em Porto Alegre, o empreendimento bateu recorde ao alcançar, em apenas uma semana, 95% dos apartamentos e das salas comerciais vendidos. Esse patamar é bem superior ao registrado pela Even no primeiro semestre, quando comercializou, em média, 22% das unidades de todos os seus empreendimentos.

Chamariz

O projeto de Porto Alegre é composto por um prédio com 140 apartamentos de um dormitório e por outro edifício com 168 salas comerciais. Juntos, somam R$ 98 milhões em valor geral de vendas. Os atrativos do projeto serão a presença de um shopping center Bourbon, com supermercado Zaffari, além de uma unidade do hospital Moinhos de Ventos. (Circe Bonatelli)

Siga a @colunadobroad no Twitter