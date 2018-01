Ex-BNP Bernard Mencier vai presidir conselho do banco BMG

O ex-BNP Bernard Mencier será o novo presidente do Conselho de Administração do banco mineiro BMG. Ele, que já integrava o colegiado como membro independente, irá substituir Alcides Tápias, que se aposentou. O executivo estava no comando do conselho do BMG desde 2012, quando o banco começou um movimento de reforço na profissionalização de sua administração, logo após se unir ao Itaú Unibanco. No lugar de Mencier será nomeada Olga Stankevicius Copo, que foi sócia da PwC e ainda CEO da Participações Morro Vermelho, da Camargo Corrêa.

