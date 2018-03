Coluna do Broadcast

Herculano Alves, ex-Bradesco Asset (BRAM), se juntou à Barigui, securitizadora de recebíveis imobiliários, para criar uma gestora de fundos de crédito imobiliário. A Barigui vinha atuando apenas na originação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Com o movimento, a companhia, com sede em Curitiba, diversifica o negócio e tenta fugir da crise que atinge algumas securitizadoras focadas no segmento.

Siga a @colunadobroad no Twitter