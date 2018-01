Ex-FGC Jairo Saddi assume cadeira no Conselho do banco Votorantim

Terminada sua quarentena junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), Jairo Saddi assumiu uma cadeira no Conselho de Administração do Banco Votorantim. Ele substitui João Miranda, indicado pela família Ermírio de Moraes e que permanece no comando do Grupo Votorantim. Saddi chega em um momento em que o banco pode ter um impulso em meio à retomada da economia, superando o antigo desafio de melhorar seu retorno.

Time. Saddi integrará o colegiado do banco Votorantim ao lado do também ex-FGC José Luiz Majolo e Celso Scaramuzza, ambos indicados pela família. Por parte do BB, estão Paulo Caffarelli e Antonio Mauricio Maurano.

