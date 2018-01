Ex-FGC José Luiz Majolo vai assumir presidência da Votorantim Finanças

O ex-presidente do Conselho de Administração do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), José Luiz Majolo, vai assumir a presidência da Votorantim Finanças, holding que controla o banco Votorantim em sociedade com o Banco do Brasil. Ele substitui Wang Wei Chang, que ficou no comando por oito anos após ter deixado a Perdigão.

Quarentena

Seu mandato no FGC terminou no ano passado, mas Majolo ficaria até a Assembleia Geral Ordinária, que ocorre nesta semana. No entanto, ele, que também foi vice-presidente do ABN Amro, renunciou ao cargo no FGC em dezembro último e cumpre quarentena antes de assumir a nova posição. Sua passagem marcou a reformulação do Conselho do FGC, antes presidido por Antonio Carlos Bueno de Camargo Silva, que ficou por 19 anos no Fundo. O executivo assume a Votorantim Finanças em abril.