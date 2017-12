Coluna do Broadcast

Leonardo Shinohara, ex-analista do HSBC e do Bradesco BBI de siderurgia, está de casa nova. Ele chega à CSN, como gerente de Relações com Investidores e substitui Guilherme Hernandes. Shinohara está na equipe chefiada por David Salama.

