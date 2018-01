Ex-Inbrands expande novo modelo de escritório de advocacia para Portugal

O escritório DC Associados, liderado pelo ex-Inbrands Daniel Carneiro, acaba de desembarcar em Portugal. Na mira, está o forte apetite de brasileiros no mercado imobiliário local. A expansão regional vem acompanhada de um novo segmento de atuação para a firma, especializada em fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês), societário, contratos, private equity (fundos que compram participações em empresas) e, mais recentemente, propriedade intelectual.

Disrupt

Com um modelo de negócios diferente dos tradicionais e pomposos escritórios de advocacia no Brasil, o DC Associados apostou na meritocracia da ideia e na cultura de partnership do mercado financeiro. Nada de terno e gravata e horas pela madrugada. Sua meta é, inclusive, acabar com o famoso “time-sheet”, ou seja, cobrança por hora, tradicional forma de os advogados serem remunerados pelos seus serviços. O atendimento aos clientes, na sede em São Paulo, também não tem nada de luxo. No lugar, Biscoito Globo e Chá Mate do Rio de Janeiro. A estratégia do carioca tem dado certo. A meta para este ano é dobrar o faturamento e também a equipe.

