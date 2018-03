Ex-Petrobras, economista André Prates vai reforçar time de analistas da Eleven

A consultoria independente Eleven Financial acaba de fechar com André Prates, que era economista da área de Finanças Corporativas e Investimentos da Petrobras e ex-Ativa Corretora. Depois de seis anos na estatal, vai responder pela cobertura de Óleo e Gás na Eleven. Prates vai se juntar a Guilherme Vilzante, ex-UBS, Barclays e Merrill Lynch, e Daniela Bretthauer, analista de varejo e até pouco tempo diretora de Relações com Investidores do Magazine Luiza. O primeiro está à frente da cobertura do setor imobiliário, enquanto Daniela está cuidando de ‘small caps’ e saúde. (Mariana Durão)

