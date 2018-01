Ex-Porto assume diretoria geral de automóvel da Bradesco Seguros

O ex-Porto Seguro Ney Ferraz Dias assume amanhã, dia 1º de fevereiro, a Diretoria-Geral de Automóveis e Ramos Elementares da Bradesco Seguros, a Bradesco Auto/RE. Dentre os seus desafios no posto está aumentar a lucratividade da companhia, que cai a cada trimestre em meio à concorrência e ao aumento de sinistros no seguro de automóvel. Dias, que passava por um período sabático desde que deixou a Porto Seguro, em meados do ano passado, onde ficou durante quase uma década, também passou pela Unibanco AIG.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.