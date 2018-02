Ex-Santander vai reforçar time da fintech de seguros Thinkseg

Andre Romani Taterka, executivo que passou 16 anos no banco espanhol Santander, começa a coordenar a área de crédito corporativo e seguro garantia da Thinkseg Corporate, que conecta seguradoras, corretores e clientes. A vinda do executivo faz parte do fortalecimento, iniciado em outubro do ano passado, do modelo de negócio da Thinkseg, de olho no segmento de infraestrutura. No Brasil, os prêmios com seguro garantia cresceram 21,89% em 2017 em relação ao ano anterior.

