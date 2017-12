Depois de concluírem uma etapa importante da reestruturação da governança da Vale, os presidentes do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, o do BNDES, Paulo Rabello de Castro, viajam nesta semana ao Japão para “selar” o fim da holding Valepar, que detinha o controle da mineradora, com o presidente da Mitsui, Tatsuo Yasunaga.

