Ex-SulAmérica Helio Novaes deixa o comando da MDS

O CEO da corretora de seguros MDS, Helio Novaes, está de saída. Ele estava no comando da empresa, pertencente à MDS Holding, resultado da joint-venture do grupo português Sonae com a Suzano, há sete anos, desde que sua corretora, a Quorum, foi adquirida pelo Grupo. Antes, o executivo teve passagem pela SulAmérica. Procurada, a MDS Brasil confirmou a saída de Novaes. Informou ainda que a diretoria da corretora passará a se reportar diretamente ao atual presidente do Conselho de Administração da MDS Brasil e CEO do grupo MDS, José Manuel Dias da Fonseca.

