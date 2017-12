Ex-XP Cid Maciel Monteiro lança fintech de investimentos

Mais um ex-sócio da XP está mergulhando no mundo das fintechs. Cid Maciel Monteiro, que deixou a XP no fim do ano passado, acaba de lançar a Invest.pro, um consultoria de investimento digital que funcionará por um sistema de assinatura e utilizará, para a montagem da carteira de investimento, um Robo Advisor. O foco são os investidores que ainda aplicam em poupança – ou seja, nada mais nada menos do que um grupo de 60 milhões de pessoas.

