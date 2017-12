Ex-XP contrata Falconi e prepara home broker próprio

Coluna do Broadcast

A assessoria de investimentos EuQueroInvestir, sob o comando do ex-XP Juliano Custodio, contratou a consultoria Falconi e prepara um salto. Em outubro próximo, deve lançar seu próprio home broker. Para este ano, a empresa, que nasceu como um blog, planeja ainda ultrapassar seu primeiro bilhão de reais sob assessoramento financeiro. Em 2016, foram R$ 475 milhões sob assessoria, número quatro vezes maior ante o ano anterior.

Em casa

O salto será dado apenas com recursos próprios. Por ora, os sócios preferem crescer de maneira orgânica. Até mesmo porque o valor do negócio entre XP e Itaú mostrou que o conceito de “shopping de investimento” pode valer mais do que seus donos imaginam.

