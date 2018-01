Excepcionalmente, B3 faz assembleia em seu prédio sede

Os investidores da B3, empresa resultante da fusão entre BM&FBovespa e Cetip, que não se atentaram à ata de convocação da assembleia de acionistas, que ocorre no fim de abril, poderão errar o local do evento. Tradicionalmente esses encontros são feitos no ex-prédio da Bovespa, no espaço do antigo pregão. Dessa vez, porém, a assembleia será na sede da empresa, no ex-prédio da BM&F, na Praça Antônio Prado. A escolha, contudo, não é à toa: trata-se da despedida de Edemir Pinto, diretor presidente da B3 e que há mais de 30 anos começou ali, na BM&F, sua carreira na Bolsa. Em maio, quem assume a presidência da companhia é Gilson Finkelsztain, ex-presidente da Cetip.

