A corretora de criptomoedas coinBR acaba de fechar fusão com o fundo de venture capital Stratum, com sede em Hong Kong. A meta da nova companhia será encerrar o ano com US$ 500 milhões em volume de transações. Com a união, a atual base de cadastros, de 120 mil, deve crescer 25%.

