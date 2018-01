Executivo da alemã Festo vem ao Brasil anunciar investimentos

Coluna do Broadcast

Os sinais de retomada econômica animaram a Festo, umas das líderes globais em automação industrial, a realizar novos investimentos no Brasil. Na semana que vem, o vice-presidente do grupo alemão, Ansgar Kriwet, virá ao Brasil anunciar o aporte de R$ 5 milhões na unidade que possui na cidade de São Paulo e uma nova linha de produção para exportação de válvulas. Na ocasião, deve ainda divulgar a ampliação da rede de distribuidores e consultores, a partir da qual espera elevar seu market share no País.

