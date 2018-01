Coluna do Broadcast

Ricardo Lanfranchi, diretor oriundo do HSBC Brasil, comandará a área de Varejo das corretoras Bradesco e Ágora. Ele substitui o diretor Anibal Cesar Jesus dos Santos, que deixou o Bradesco este mês, após 31 anos de casa. No HSBC, Lanfranchi era diretor de vendas de ações do Brasil.