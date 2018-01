Executivo do Itaú BBA ajudará banco dos Brics com políticas socioambientais

Coluna do Broadcast

O brasileiro Roberto Dumas, gerente de gestão de Risco Socioambiental do Itaú BBA, acaba de desembarcar na China. Ele foi emprestado pelo Itaú Unibanco para apoiar o desenvolvimento de uma área similar no banco dos Brics – o New Development Bank (NDB).

Ambiente em pauta

Sua missão inclui ajudar no desenvolvimento de uma política de critérios socioambientais para a aprovação de crédito a grandes projetos industriais e de infraestrutura nos países membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dumas atuará na sede do NDB, em Xangai, por até quatro meses.

