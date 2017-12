Expectativa de contratação para 1tri18 cresce no Brasil

A intenção das empresas brasileiras de contratar funcionários para o primeiro trimestre de 2018 ficou em +6%. A taxa representa aumento de 13 pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano passado, quando estava em -7% e de 4 pontos porcentuais em relação ao último trimestre de 2017 (+2%), de acordo com levantamento realizado pelo ManpowerGroup, consultoria de recursos humanos. Essa é a melhor expectativa em três anos. Esse indicador foi calculado a partir de uma pesquisa com 850 empregadores no Brasil, dos quais 13% esperam aumentar os níveis de contratação nos próximos três meses, 8% projetam reduzir as contratações, ao passo que 72% não preveem mudanças nos quadros.

Posição. No ranking global, o Brasil é 28º País com maior intenção de contratação para o próximo trimestre, subindo 12 posições deste o último levantamento realizado pelo ManpowerGroup. Os países que estão mais otimistas em relação às contratações para o início do próximo ano são Taiwan, Japão, Índia, Estados Unidos e Costa Rica.

Por aqui. Internamente, as intenções de contratação mais fortes são reportadas no estado de Minas Gerais, com alta de 10% para o período. Na contramão, o maior pessimismo vem do Rio de Janeiro, onde as intenções são de -2%.

