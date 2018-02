Expectativa de empresários para os próximos meses se deteriora

Coluna do Broadcast

A expectativa dos empresários para os próximos meses caiu 2,8% em junho ante maio, considerando o ajuste sazonal. O movimento reflete diretamente a crise política brasileira, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Mesmo assim, eles ainda mantêm confiança na economia: o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) se manteve estável em relação ao mês passado, em 102 pontos.

