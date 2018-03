Extrafarma, do Grupo Ultra, chega a 30 lojas em São Paulo

A guinada da rede de farmácias Extrafarma em direção ao Sudeste já levou a companhia a atingir a marca de 30 pontos de venda no Estado de São Paulo. Nascida no Pará, a rede chegou à região depois de ter sido adquirida pelo Grupo Ultra. Neste mês de março, a empresa alcançou a marca de 28 lojas abertas na capital paulista e duas em cidades vizinhas, na região do grande ABC. O mercado paulista é um dos mais disputados no setor porque é o principal reduto das líderes Raia Drogasil e DPSP, grupo que reúne as bandeiras de drogarias Pacheco e São Paulo.

