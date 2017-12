Fabio Spina, ex-CSN, é cotado para área jurídica da JBS

Coluna do Broadcast

O ex-diretor-executivo Jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Fabio Spina, foi cotado para assumir a área jurídica da JBS no âmbito do processo de reestruturação da empresa após as delações de executivos e da companhia e de sua controladora, a J&F. O executivo ficou por dois anos na CSN, da qual saiu em junho último. Antes disso, teve passagens por empresas como Vale e Suzano.

Em nota, a JBS “nega que esteja em vias de contratação de um profissional para a posição de vice-presidente legal”.

(David Friedlander)

