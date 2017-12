Faculdades esperam novo decreto flexibilizando regras nos próximos dias

Em meio a um final de ano de notícias ruins para as faculdades privadas, a ceia de Natal pode chegar com um gostinho menos amargo. O setor espera que seja finalmente publicado nos próximos dias um decreto que vai flexibilizar algumas regras para criação de novos cursos e dar maior autonomia às instituições. A medida aguardava a canetada final desde setembro, mas empresários foram informados agora pelo governo de que toda a burocracia já foi cumprida. A notícia acalenta o período de festas para as empresas, hoje às voltas com a decisão do governo de suspender a criação de cursos de medicina. (Dayanne Sousa)

