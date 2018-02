Falconi vai ganhar sua primeira biografia no segundo semestre

Vicente Falconi, um dos mais influentes especialistas em gestão de empresas e governos do País e membro do Conselho de Administração da Ambev e da BRF, vai ganhar sua primeira biografia no segundo semestre. O livro, escrito por Cristiane Correa, contará a história, métodos e ideias do famoso guru.

Biblioteca

A autora já escreveu outros dois livros: sobre a saga empresarial de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, donos de empresas como ABInBev, Kraft Heinz, Lojas Americanas e Burger King, assim como de Abílio Diniz, atualmente acionista do Carrefour e presidente do Conselho da BRF. O interesse do público nas histórias de sucesso do mundo empresarial é evidente. Nas duas obras foram vendidos mais de 500 mil exemplares, acima da média de venda 3 mil exemplares por livro editado no Brasil.

Siga a @colunadobroad no Twitter