Falta de infraestrutura de TI é desafio para trabalho remoto no Brasil

Coluna do Broadcast

O trabalho remoto, conhecido como home office, parece ser uma realidade ainda distante no Brasil. A falta de infraestrutura de TI é um dos principais desafios enfrentados pelas empresas ao oferecerem trabalho flexível para 57% dos 100 CFOs do Brasil ouvidos pela empresa de recrutamento Robert Half. Além disso, os executivos apontam como desafios problemas na comunicação (48%), baixa confiabilidade no trabalho (38%) e necessidade de os colaboradores estarem presentes fisicamente na empresa (31%), entre outros. (Wagner Gomes)

Siga a @colunadobroad no Twitter