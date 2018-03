Coluna do Broadcast

O Grupo SEB, da família Zaher, desembarcou no Vale do Silício, nos Estados Unidos, para dar início ao centro de aprendizagem batizado de Concept, e que servirá de ponte entre alunos brasileiros e empresas de tecnologia. O empresário Chaim Zaher, maior acionista individual da Estácio, e sua filha Thamila Zaher, diretora executiva do Grupo SEB, participam da missão.

