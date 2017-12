Farmacêutica Lilly disputa espaço em setor de medicamentos para diabetes

A farmacêutica norte-americana Lilly quer maior fatia do mercado brasileiro de tratamento de diabetes, que movimenta mais de R$ 2 bilhões ao ano, segundo a Quintiles IMS. Por ora, possui 17%, market share conquistado após lançar, há nove meses, o medicamento Trulicity, que diminui o nível de glicose no sangue e o único no País com administração semanal. A líder do setor de terapias injetáveis atualmente é a dinamarquesa Novo Nordisk.

