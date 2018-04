Farmácias ganham posições em ranking de maiores do varejo

Cresceu a representatividade das farmácias no bolo do varejo brasileiro. Ranking do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) mostra que, nos últimos três anos de crise, companhias como a RD, dona das redes Raia e Drogasil, e a DPSP, das drogarias São Paulo e Pacheco, ganharam espaço ante outros varejistas tradicionais. Décima colocada em 2014, a RD é, em 2017, a sexta maior do varejo nacional. A DPSP saiu da décima quarta posição para a décima primeira.

Para poucos. A escalada surpreende porque esse é um clube de gigantes que muda pouco e é liderado por supermercados, com Carrefour e Grupo Pão de Açúcar no topo. (Dayanne Sousa)

