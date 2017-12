Farmarcas mira expandir suas receitas em mais de 30% em 2018, para R$ 2 bi

A Farmarcas espera que suas receitas cresçam mais de 30% em 2018, para R$ 2 bilhões. A empresa, que administra nove redes de drogarias no Brasil, entre as quais a Ultra Popular, tem sua expectativa ancorada na expansão do número de lojas neste ano, de 34%, totalizando 715 unidades no País.

Mercado paulista

Para o próximo ano, o alvo da companhia em termos de expansão geográfica é São Paulo. Estão previstas 20 novas lojas da bandeira Super Popular, que devem consumir R$ 20 milhões em investimentos.

Siga a @colunadobroad no Twitter