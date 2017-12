Fatia de 12% da Magazine Luiza hoje vale mais que empresa toda há um ano

Coluna do Broadcast

O momento parece ser o melhor possível para a oferta de ações do Magazine Luiza, que pode captar R$ 1,8 bilhão. A varejista vai conseguir levantar, vendendo cerca de 12% do seu capital, mais do que o negócio inteiro valia na Bolsa um ano atrás. Em setembro de 2016, o Magazine Luiza tinha um valor de mercado de cerca de R$ 1,5 bilhão. De lá pra cá, a cifra superou os R$ 10 bilhões.

Digital. A explicação para essa multiplicação de preço na Bolsa é que o mercado passou a esperar maior rentabilidade da empresa com a estratégia de vendas online. Não por acaso, é para aí mesmo que vai boa parte dos recursos da oferta. A empresa tem no radar a aquisição de startups que permitam acelerar o crescimento do marketplace, modelo chamado de “shopping virtual” e que tem margens mais altas. (Dayanne Sousa)

