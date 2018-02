Faturamento da Azimut Yachts do Brasil sobe 24% com público de alta renda

Diante de um crescimento contínuo do público de alta renda no Brasil, companhias que fabricam produtos de luxo comemoram seus investimentos. A italiana Azimut Yachts, do grupo Azimut-Benetti deve entregar em breve o maior iate de luxo construído em série no País pela filial brasileira, a Azimut do Brasil. Um segundo megaiate, de valor a partir de R$ 45 milhões. O Brasil é o único país onde o grupo possui estaleiro fora da Itália. Por aqui, desde 2010, já foram produzidos mais de 145 iates de luxo para venda local e exportação, que custam a partir de R$ 2,8 milhões. No ano passado, a unidade brasileira faturou cerca de US$ 80 milhões, 24% acima de 2016.

Não é para menos. O público das grandes fortunas fez o estoque de aplicações em fundos e outros tipos de investimento no mercado financeiro subir 15,9%, alcançando R$ 964 bilhões distribuídos em 117 mil contas, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima).

