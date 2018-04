Coluna do Broadcast

O faturamento da rede de restaurantes Giraffas atingiu R$ 60 milhões em julho, aumento de 2,7% ante o mesmo intervalo do ano passado e de 15% em relação ao mês imediatamente anterior. Para o ano, as previsões da companhia seguem otimistas. A meta é abrir 38 novas unidades e faturar R$ 790 milhões, o que significará expansão de 16% ante o visto no ano passado.

