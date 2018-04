Fazenda volta a se ausentar de evento da CVM, agora em posse de diretor

Mais uma vez a Fazenda deu bolo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A ausência de um representante do ministério, ao qual a autarquia é vinculada, foi sentida na posse do diretor Gustavo Gonzalez, nesta quarta-feira, 9. O secretário-executivo da pasta, Eduardo Guardia, chegou a confirmar presença em sua agenda oficial. Na hora H, entretanto, sua participação foi cancelada. No ano passado, Henrique Meirelles e equipe não apareceram no evento que comemorou o aniversário de 40 anos da autarquia.

Com a palavraA Fazenda informou, porém, que Guardia teve que participar de reuniões importantes em Brasília e que entrou em contato por telefone com o presidente interino da CVM, Pablo Renteria, e com Gonzalez para explicar o imprevisto. (Mariana Durão)

